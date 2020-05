Coronavírus: Estância tem 103 pessoas curadas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa nesta terça-feira, 26, mais um Boletim Epidemiológico da Covid-19, ao passo em que lamenta o quarto óbito no município.

Trata-se de um homem de 60 anos, com histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), diabetes, hipertensão e tabagismo conforme prontuário do HRE. O paciente deu entrada no Hospital Regional no dia 18 de maio, onde foi submetido a teste rápido para covid, e resultou em negativo.

No dia 19 foi realizado o teste PCR para covid. O paciente evoluiu para parada cardiorrespiratória e veio a óbito no dia 24 de maio. Com o resultado positivo liberado nesta terça-feira, 26 de maio.

SMS

PANORAMA

CASOS POSITIVOS: 144

RECUPERADOS: 103

EM ANÁLISE: 188

EM TRATAMENTO: 37

ÓBITO: 04