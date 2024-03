A Delegacia Regional de Estância, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, divulgou as imagens de três mulheres suspeitas de cometerem o crime de furto a um estabelecimento comercial localizado no centro do município. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, após a comunicação do fato – que aconteceu no dia 24 de fevereiro -, foram analisadas as imagens de câmeras de segurança.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação das suspeitas do furto sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.