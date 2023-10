Na última quarta-feira, 25, a Delegacia Regional de Estância prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas. Na operação, foram apreendidas porções de substâncias semelhantes à maconha e ao crack, além de uma arma de fogo com munições. A prisão aconteceu no Bairro Centro, em Estância.

Segundo informações policiais, as investigações foram iniciadas após denúncias anônimas sobre uma grande movimentação de usuários de drogas em uma rua conhecida no município estanciano. A polícia então realizou investigações para constatar a veracidade das informações, descobrindo então o local onde as drogas estavam armazenadas e sendo comercializadas.

Na ação policial, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele já responde a processo criminal pelo delito de tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à audiência de custódia e sua prisão preventiva foi decretada pela autoridade judiciária. Ele está à disposição da justiça.

As investigações prosseguirão no intuito de identificar e prender outros integrantes da associação criminosa. A Polícia Civil informa que quaisquer denúncias podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.