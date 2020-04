COVID-19: Número de casos recuperados ultrapassam 200 no país

Quase 200 pessoas que tiveram Coronavírus no Brasil curadas foram curadas, desde que o vírus começou a se espalhar em todos os estados do país.

O número representa em torno de 50% em relação ao número de óbitos registrados. Apesar de não haver um medicamento especifico para o Covid-19, os casos de recuperação têm um efeito animador na população já infectada, pois acende uma chama de esperança.









O remédio paliativo para o Coronavírus ainda tem sido o distanciamento social, repouso e uma boa alimentação. Por isso é importante que as pessoas tenham consciência coletiva para que se consiga o achatamento da curva do Coronavírus no Brasil.

Maycon Fernandes/Jornalista