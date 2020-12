Currículo on-line: veja como criar o seu!

Um bom currículo é a porta de entrada para que os times de recursos humanos possam iniciar a busca pelos melhores candidatos nos processos seletivos.

Sendo assim, é preciso se preocupar com a criação do seu currículo, nas mais diversas plataformas, para que ele se destaque e chame atenção dos recrutadores.

Muitos sites de vagas criam seus campos personalizados e focam em informações específicas, porém, diversos outros locais e empresas pedem o envio dos currículos online e esses podem ter ainda mais destaque entre os concorrentes.

Para te ajudar nesse importante momento, reunimos dicas importantes para que o seu currículo on-line se destaque ainda mais. Confira!

Escolha bem o design do seu currículo

O currículo precisa ganhar os recrutadores pelo conteúdo, mas ter uma estética visual agradável faz também toda diferença. Portanto, esse deve ser um ponto de atenção em sua escolha de documento.

Muitos são os modelos disponíveis online e é importante pensar em qual design cabe melhor com suas aspirações. Sua área de atuação aceita mais informalidade, cores e diferenciações ou busca por padrões e estruturas?









Pensar nisso é crucial para se diferenciar de acordo com o que pede a vaga. Tenha atenção também às fontes utilizadas e tamanhos.

Lembre-se que o currículo não é como uma apresentação de power point, por exemplo. Ele pode ter alguns diferenciais na estética, mas deve seguir um modelo pensando em seus objetivos e cores, imagens e desenhos não podem roubar a cena.

Tenha atenção na estrutura

Escolhido o design, é hora de fazer a parte mais importante de seu currículo: o conteúdo! É ele que vai dizer ao recrutador quem você é e, por isso, é preciso escolher bem essas informações.

Informações pessoais

O início do currículo precisa apresentar quem é você, portanto, preencha nome, endereço e informações de contato. Como o currículo é online, pode ser interessante colocar o link do seu LinkedIn.

Lembre-se que não é necessário inserir dados como número de documentos. As fotos só devem ser inseridas se forem necessárias para tais vagas.

Objetivo

Ao imprimir currículos e entregar em diversos locais, era natural que se colocasse um objetivo mais genérico para que o documento pudesse ser visto por diversas empresas, certo?

No currículo online essa regra precisa mudar. Os objetivos são uma breve declaração de cargo ou de motivação que se deseja chegar e eles precisam ser personalizados para cada local que você irá mandar.

Essa parte deve ser sempre atualizada em seu currículo para que sua motivação esteja sempre de acordo com a vaga pretendida.

Experiência profissional

Dentro dessa seção os candidatos colocam suas experiências profissionais, da mais recente para a mais antiga. É claro que, se o candidato for experiente de mercado, muitas serão suas empresas e cargos e não é necessário colocar todos eles.

A ideia não é ter três páginas de currículo, mas sim dar destaques para trabalhos anteriores relevantes e que possam agregar para a nova posição.

É importante ter atenção a isso. Se você já trabalhou em diferentes ramos e postos de trabalho, escolha aqueles que fazem mais sentido com a vaga e objetivo que está buscando agora.

A experiência profissional no currículo é mostrar como o candidato pode agregar para tal posição e, posteriormente, na entrevista, maior poderá ser a exploração desse ponto e até mesmo da apresentação de experiências não citadas.

Formação acadêmica

A formação acadêmica deve descrever suas conquistas acadêmicas, do mais recente para o mais antigo. Assim como a experiência profissional, não é preciso descrever todas as suas passagens escolares.

Se você é formado na pós-graduação, por exemplo, não faz sentido colocar seu curso de ensino médio, faz sentido? Descreva suas conquistas recentes, o local em que elas foram realizadas e o período em que aconteceu.

Pode ser interessante também criar uma nova seção com seus cursos extracurriculares, ou seja, aquelas formações não acadêmicas, mas que fazem todo sentido para seu ramo.

Destaque certificações e cursos relevantes e o mais atualizado possível para que o recrutador entenda sobre suas habilidades e constante aprendizado.

Idiomas

Os idiomas não são uma seção “obrigatória” com as anteriores, mas a depender do cargo e objetivo, pode ser importante mencionar o nível com a língua estrangeira.

Entenda se ela merece uma seção ou se pode ser incluída nos extracurriculares, por exemplo.

Procure por sites online

Muitos são os sites online e gratuitos geradores de currículo online e é interessante pesquisar em alguns deles se existem modelos que façam sentido para seu perfil e objetivo.

Contar com a ajuda dessas ferramentas pode agilizar seu processo. Porém, lembre-se de sempre conferir as informações e revisar com muita cautela tudo o que foi feito.

Criar um currículo é um momento muito importante para um profissional e é preciso compreender que o currículo online deve ser adequado para cada posição desejada e para que isso aconteça, é preciso ter a base e estrutura do seu documento!

Você já tem seu currículo estruturado? Aproveite nossas dicas e faça o seu agora mesmo!