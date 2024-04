Ela foi eleita nas últimas eleições sem nenhum poder aquisitivo. Quando ninguém acreditava que Zete chegaria lá, ela foi lá e conseguiu.

Assumiu seu primeiro mandato com a postura de uma gestora do povo, realizando feitos que nenhum outro gestor havia conseguido, inclusive com um bom marketing que logo a apelidou de “mainha”. No entanto, como nem tudo na vida são flores, a vida de “mainha” também não está sendo fácil.

Conhecida por ser “pidona”, Zete fez diversas viagens a Brasília, muitas visitas à ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe) e muitos pedidos ao Governador, seu maior aliado. Conseguiu algumas façanhas, mas foi bastante atrapalhada por aliados, inclusive um que é considerado seu braço direito, o que pode lhe custar caro.

“Mainha” já não tinha a maioria na câmara e o que parecia ser ruim ficou ainda pior. Na manhã da última terça-feira, o vereador Ninho de São Mateus oficializou sua adesão ao grupo de oposição, deixando ainda mais frágil a base da atual prefeita, que agora conta apenas com três vereadores na câmara.

Enquanto isso, o improvável Marcelo de Ary, que antes fazia parte do grupo da prefeita e foi exonerado através de um grupo de WhatsApp, segue crescendo e conta com o apoio de grandes lideranças, além de seis vereadores: Rutinaldo Machado, Zé Raimundo, Leninha, Valdinho, Galego de Zequinha e Ninho de São Mateus.

Agora resta saber qual música Zete cantará: “Sabor de Mel” ou “Se a Canoa não Virar”. Pelo visto, essa canoa está com alguns furos, e se “mainha” não reparar agora, amanhã será tarde demais.