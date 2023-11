Na manhã desta segunda-feira, 6, a equipe de investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um homem de 40 anos, condenado por estupro de vulnerável cometido contra a enteada.

Consta dos autos que o réu aproveitava os momentos em que a companheira não estava em casa para praticar atos libidinosos contra a enteada. Foi apurado que a violência sexual iniciou quando a criança tinha apenas sete anos. O crime foi praticado até os 14 anos da vítima, quando ela passou a morar com a avó.

Ainda conforme a investigação, a vítima sofreu enorme sofrimento físico e psicológico, e foi constatado que ela passou a se automutilar. Segundo a adolescente, ela já tinha contado à mãe os abusos que estava sofrendo, mas esta alegou que não teria condições de criar os filhos sozinha, e por isso não denunciou o agressor.

Os fatos só vieram à tona no ano de 2019, quando a vítima pediu a uma amiga que fizesse uma denúncia anônima a fim de que as autoridades tomassem conhecimento dos abusos e foi dado início à investigação. A mãe da vítima chegou a ser denunciada, mas foi absolvida ao final do processo .

O réu foi condenado a 18 anos de prisão, foi preso na região metropolitana de Aracaju e já se encontra à disposição da justiça.