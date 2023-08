A Delegacia de Capela concluiu a segunda retirada de motocicletas antigas e já periciadas do pátio da unidade policial. As 20 motocicletas foram transportadas para o pátio da empresa que guarda veículos apreendidos em ações de segurança pública e também de fiscalizações do Detran/SE.

Segundo o delegado Amaury Rocha, que está à frente do trabalho, a iniciativa busca desocupar a área externa da delegacia e também atender anseio de moradores locais. “Tinham pedidos da vizinhança, que relatava sobre animais peçonhentos na área, e por isso foi dado início à primeira retirada de motos, encaminhadas para a Barradas”, explicou.

As motocicletas antigas haviam sido apreendidas em ocorrências e foram encaminhadas, nesta sexta-feira, 4, ao pátio responsável pelo gerenciamento de leilões. A remoção otimiza o espaço da unidade policial para a continuidade dos trabalhos de segurança pública desenvolvidos pela Delegacia de Capela.