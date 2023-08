A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), elucidou uma tentativa de homicídio praticado em maio desse ano, no Bairro Seixas Dória, localizado no Complexo Habitacional da Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro. Na ocasião, um suspeito foi preso.

De acordo com o inquérito policial, o crime ocorreu por volta das 10h30, quando um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), sobrevivendo ao atentado.

Durante as investigações, ficou constatado a participação de um adolescente, responsável por atrair a vítima para o local do crime, oportunidade em que outro envolvido se aproximou da vítima, efetuando diversos disparos em sua direção.

Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva de A.M., a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo cumprido o mandado de prisão no presídio, uma vez que o investigado já se encontrava sob custódia por suspeita de envolvimento em outros homicídios.