Delegacia Regional de Itabaiana prende grupo suspeito de aplicar golpes relacionados à compra de celulares

A Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana flagrou na tarde desta terça-feira (17), dois homens e uma mulher, suspeitos de participar de fraudes relacionadas à compra de celulares. O grupo simulava os pagamentos e recebia os aparelhos, após encaminhar comprovantes falsos às vítimas.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, que está à frente do caso, “as vítimas anunciavam na internet os seus celulares à venda, quando um indivíduo informava que estava interessado e contratava uma outra pessoa para ir buscar os aparelhos, encaminhando um comprovante falso de pagamento. As vítimas percebiam, momentos depois, que o dinheiro não foi recebido e que haviam sido vítimas de um golpe”.

Durante as investigações, foi constatado que o mesmo grupo já havia praticado o crime outras vezes na cidade de Itabaiana. A partir das diligências, foram identificadas as pessoas que participaram dos delitos, com as quais a polícia encontrou e recuperou os objetos das vítimas.

A Polícia Civil também localizou as vítimas, que compareceram à delegacia local, para recuperar os seus bens. O procedimento foi remetido ao Poder Judiciário e os autores permanecem à disposição da Justiça.