A 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) divulgou imagens do suspeito de roubar aparelhos celulares durante um roubo em uma residência localizada no bairro Santa Maria. O caso ocorreu no último dia 20 de abril, e as imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 30.

De acordo com as informações policiais, por volta do meio-dia do dia 23, um homem – vestindo calça e camisa de mangas compridas, aparentando entre 20 e 25 anos e com altura estimada em 1,75m – pediu água a uma pessoa que estava no imóvel.

Quando a vítima foi buscar água, o suspeito entrou no imóvel empunhando um revólver prateado. Ele anunciou o crime e roubou cinco aparelhos celulares das pessoas que estavam no imóvel. Documentos também foram levados.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a identificação e a localização do suspeito podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.