Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante um homem de 35 anos por tráfico de drogas no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Cerca de 10,5kg de maconha foram apreendidos. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira, 12.

Segundo as informações policiais, as investigações apontavam que seria realizada uma entrega de drogas nas proximidades do bairro Guajará. Após levantamentos no local, foi possível identificar ao menos um dos envolvidos na transação ilícita.

Ao visualizar um homem em atitude suspeita, a equipe fez a abordagem, encontrando em sua posse alguns tabletes de substância vegetal semelhante à maconha. O suspeito informou que armazenaria mais substâncias como aquela em sua residência.

O suspeito indicou o local e, com ele, foram encontrados aproximadamente 10,5 kg de substância semelhante à maconha. O homem e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc.