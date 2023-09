Atualizada às 9h30 – Como resultado da continuidade das investigações sobre a atuação de um grupo que atuava com a prática de estelionato em Propriá, o terceiro integrante da organização criminosa foi preso. O investigado é apontado como motorista do grupo criminoso. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 13.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, os três investigados, agora indiciados e presos, responderão por diversos crimes ligados à organização criminosa. Eles são investigados pelos crimes de estelionato qualificado, apropriação indébita, retenção dolosa de documentos e exercício irregular de profissão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

As investigações prosseguem para chegar à localização de Ygor David Santana, líder da organização criminosa, egresso do sistema prisional. Ele responde por inúmeros processos criminais e está foragido com prisão decretada.