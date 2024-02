O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou nesta terça-feira, 27, a conclusão das investigações sobre a morte do jovem Yuri Kauan de Freitas Correia, de 18 anos, ocorrida durante latrocínio no ano de 2022, na capital. O inquérito policial identificou dois envolvidos no caso, que já foram indiciados pelo crime e tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. Um deles foi detido pelo DHPP.

De acordo com as investigações, na noite de 03 de dezembro de 2022, Yuri Kauan transitava de bicicleta pelo bairro Areia Branca, Zona de Expansão, quando foi surpreendido por quadro indivíduos, todos armados. Depois de subtraírem seus pertences, os autores atiraram contra a vítima, que estava deitada no chão, sem oferecer resistência.

As investigações mostraram que Yuri teve seus pertences subtraídos, inclusive o dinheiro que acabara sacar a pedido da mãe. Os levantamentos policiais indicam que o jovem ainda tentou fugir dos assaltantes, mas foi atingido por outros disparos, inclusive um tiro de “conferência” na cabeça.

O caso foi inicialmente investigado como homicídio qualificado, mas, com o desdobramento das diligências e levantamentos, ficou evidenciada a prática de latrocínio (roubo seguido de morte). Um dos indiciados é Cleverton Santos de Andrade, de 30 anos, que segue foragido, com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça.

Qualquer informação que possa levar ao foragido e à identificação de outros envolvidos pode ser repassada à Polícia Civil através do Disque-Denúncia 181, sendo assegurado o sigilo da fonte.