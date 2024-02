Em ação policial deflagrada pela Delegacia Regional de Itabaiana, uma arma de fogo foi apreendida durante decisão judicial de busca e apreensão em torno da apuração do crime de ameaça. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 28.

De acordo com o delegado Edvânio Dantas, a Delegacia Regional representou pelo mandado de busca e apreensão na residência do suspeito do crime de ameaça.

Com a decisão judicial, os policiais civis deram cumprimento ao mandado e encontraram um revólver .38. Diante da localização da arma de fogo, o homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de uso permitido.