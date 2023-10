Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão temporária contra um homem de 22 anos investigado por homicídios que ocorreram em meio a uma festa de carnaval no Centro Histórico de São Cristóvão. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 17.

Segundo as investigações, no dia 17 de fevereiro de 2023, na localidade denominada Igreja do Rosário, duas pessoas foram mortas a tiros durante o carnaval.

Após alguns meses de investigação e depois de colhidos vários depoimentos, o DHPP concluiu que o autor do crime tinha a intenção de matar uma das vítimas. A motivação seria disputas por espaços de tráfico de drogas.

Além dessa vítima, o investigado acabou atingido uma outra pessoa que também veio a óbito. Uma terceira pessoa também foi atingida de raspão e sobreviveu.

Após a prisão, o investigado confessou a autoria do crime e falou sobre os motivos do homicídio. Ele acrescentou que praticou o crime fazendo uso de um revólver calibre 38, que ainda não foi localizado pela polícia.