A Delegacia Regional de Propriá cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 26 anos investigado por envolvimento no golpe do falso Pix. A Ação policial ocorreu no final da tarde dessa terça-feira, 17, no povoado Cacimbas, entre Propriá e Neópolis.

Nas investigações presididas pelo delegado Marcos Carvalho, junto à equipe de agentes, foram identificados diversos autores que estavam cometendo o Golpe do Falso Pix na cidade de Propriá. Este é o segundo integrante preso.

Um terceiro integrante do grupo, identificado como Carlos Henrique Melo dos Santos, o “Cacá das Cacimbas”, está com prisão decretada. Este investigado fugiu e é considerado foragido da justiça.

As investigações continuam e novas prisões podem ocorrer a qualquer momento. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).