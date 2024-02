Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram os mandados de prisão preventiva contra dois homens, de 23 e 24 anos, investigados pela tentativa de homicídio contra um homem de 26 anos. O crime ocorreu em maio de 2021, na Travessa João Ribeiro, Bairro Robalo, na Zona de Expansão. As prisões ocorreram nesta sexta-feira, 23.

De acordo com as investigações, na data do crime – 2 de maio de 2021 – os investigados arrombaram a casa da vítima e fizeram disparos de pistola calibre .380. A vítima, que chegou a ser atingida por disparo e coronhadas, conseguiu fugir da investida criminosa e buscou refúgio na casa de familiares.

Em seu relato, a vítima – um homem – narrou que estava sozinho em casa quando escutou alguém batendo à porta. Ao abrir, viu um dos investigados com uma arma de fogo em punho. Já nesse momento o investigado tentou disparar, mas a arma falhou. A vítima conseguiu correr, mas ainda foi atingida durante a fuga.

Durante interrogatório, o investigado que portava a arma de fogo disse que a intenção era “assustar a vítima”, que vinha praticando roubos no Robalo e no São José, localidades da Zona de Expansão de Aracaju.

Ainda conforme a investigação, parte da ação dos investigados foi flagrada por câmeras de videomonitoramento de imóveis situados nas imediações do local da tentativa de homicídio, o que facilitou a identificação dos demais coautores do crime.

Os dois investigados presos nesta sexta-feira já se encontram à disposição da Justiça.