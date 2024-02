Nove suspeitos de furtar trilhos de trem em Cedro de São João foram presos em flagrante durante uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Propriá e a Delegacia Municipal de Malhada dos Bois, com o apoio do Comando Militar de Policiamento do Interior (CPMI). Cerca de 960kg do material foram apreendidos na operação. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 22.

De acordo com o delegado Diego Declerc, a operação foi desencadeada após uma denúncia anônima sobre a subtração dos trilhos da linha férrea no povoado Bananeiras, em Cedro de São João. “Tão logo a denúncia foi recebida, as equipes foram ao local”, acrescentou.

Após diligências, as equipes policiais efetuaram as prisões dos suspeitos, incluindo as dos dois que lideravam a ação criminosa.

Além das prisões, foram apreendidos dois veículos utilizados para o transporte dos suspeitos e do material furtado, bem como aparelhos celulares. Aproximadamente 960kg de trilhos de ferro foram recuperados durante a operação.

Os suspeitos encontram-se sob custódia policial e permanecerão à disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido à população para que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181), garantindo o sigilo das informações.