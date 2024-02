O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou imagens dos suspeitos do homicídio que vitimou um jovem durante atos criminosos no último fim de semana de jogos de futebol em Sergipe. A vítima foi agredida violentamente no Terminal DIA, na Zona Sul de Aracaju, no último domingo, 4.

As investigações conduzidas pelo DHPP coletaram imagens de câmeras de segurança de um ônibus e também de vídeos gravados durante o ato criminoso que vitimou fatalmente um jovem. As imagens mostram os atos criminosos promovidos por integrantes de duas torcidas organizadas no terminal.

Ainda nas imagens, é possível identificar que os suspeitos do homicídio integram a torcida organizada de cor vermelha. Ao todo, foram captadas as imagens de 24 suspeitos.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à prisão dos suspeitos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

As denúncias podem ser feitas indicando de quem se trata o suspeito com as respectivas numerações de 1 a 24.

O DHPP exemplifica citando que, para informações sobre o primeiro suspeito, o denunciante deve comunicar que possui informações sobre o investigado de número um.

No caso de informações sobre o investigado de número 24, por exemplo, o denunciante deve informar que possui denúncias que podem levar à localização do suspeito de número 24. O modelo é válido para todos os envolvidos descritos a seguir: