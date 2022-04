DHPP elucida homicídio praticado no conjunto Jardim, em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta terça-feira (26), que elucidou o homicídio praticado contra Breno dos Santos. O crime ocorreu na madrugada do dia 17 de janeiro, no loteamento Rosa de Maio, no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito foi identificado como Cerisvaldo Chaves Santos, conhecido como “Cerinho”.

De acordo com as investigações, a vítima se encontrava dormindo no interior de sua residência, quando o suspeito invadiu o local e, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima, que ainda tentou fugir do local, porém foi atingida e veio a óbito.

Segundo o apurado pelo DHPP, a motivação do crime está relacionada ao fato da vítima, no dia 7 de dezembro de 2021, ter causado um incêndio acidental na casa do suspeito, na cidade de Itabaianinha, após deixar uma vela cair no local. O incidente teria destruído a residência e os pertences do suspeito, que então decidiu se vingar da vítima.

O DHPP representou pela prisão do suspeito, tendo a Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro decretado a prisão. O suspeito encontra-se foragido.

No âmbito da investigação, foi obtida a foto do suspeito de quando ele contava com 30 anos de idade, ocorrendo que ele conta hoje com 50 anos, sendo realizada simulação de envelhecimento do investigado. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.