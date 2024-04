O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou nesta sexta-feira, 19, que elucidou o homicídio qualificado e a tentativa de homicídio qualificado praticados contra duas vítimas na manhã do último dia 6, no Conjunto Jardim, no município de Nossa Senhora do Socorro.

O DHPP apurou que, na ocasião do crime, os dois homens alvos do delito estavam no interior da residência de um deles, conversando. Neste momento, o investigado pelo crime invadiu o local e, munido de dois revólveres, passou a efetuar disparos contra as vítimas, fugindo do imóvel em seguida.

As vítimas chegaram a ser encaminhadas para a UPA do Conjunto Jardim, mas uma delas não resistiu às lesões e foi a óbito, enquanto a outra seguiu para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), recebeu atendimento médico e está em recuperação.

Em meio ao inquérito policial, o DHPP identificou o suspeito do crime, tendo a sua prisão preventiva sido decretada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro e cumprida pela equipe do Departamento. Em seu interrogatório, o homem confessou a prática do delito, afirmando que ele e seus familiares estavam ameaçados pela vítima que veio a óbito.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Metropolitana da capital, de onde será recambiado para um estabelecimento prisional do estado e ficará à disposição do Poder Judiciário.