Equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no município de Itaporanga D’Ajuda. O flagrante aconteceu nessa quinta-feira (18).

A ação teve início quando os policiais receberam a informação de que um homem estava realizando tráfico de drogas na região central de Itaporanga. A partir daí, os militares intensificaram as rondas e localizaram o suspeito nas imediações da Rua Antônio Conde Sobral.

Dentro do bolso do denunciado, os PMs encontraram 11 embalagens contendo maconha e cocaína. Para tentar se livrar do flagrante, o homem resistiu à prisão e entrou em uma residência. No imóvel, os policiais apreenderam mais 20 embalagens com entorpecentes.

Com a realização do cerco policial, o homem foi preso e encaminhado à delegacia.