Equipe da Delegacia de Turismo (Detur), com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou a Operação Amor e Fé e cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem que fingia ser pastor. Ele é investigado por estelionato contra diversas vítimas em Sergipe. Uma das vítimas teve prejuízo de pelo menos R$ 90 mil, mas foi apreendido extrato bancário indicando movimentações de valores milionários. Em um dos crimes, houve estelionato amoroso. Ele já responde pelo mesmo crime na Bahia. A ação policial ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 3, e foi divulgada nesta sexta-feira, 4.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, as investigações começaram no dia 28 de julho deste ano, e a operação foi intitulada como Amor e Fé em função do nome do programa de rádio do investigado. “Quando fomos procurados por uma vítima, turista, que relatou ter se relacionado amorosamente com o investigado, que utilizava um nome falso”, iniciou.

Conforme a delegada, a vítima relatou que o investigado fez várias promessas amorosas. “E em um rápido período de tempo, conseguiu se apropriar de quase R$ 90 mil da vítima, induzindo-a, inclusive, a fazer empréstimos bancários”, revelou Luciana Pereira.

Após a comunicação do crime, a equipe iniciou as diligências para identificação do suspeito, bem como de possíveis comparsas. “Após os levantamentos, foi possível prender o investigado, que já responde por crimes semelhantes desde o ano de 2009. Ele também já respondeu a um inquérito policial por crimes contra 16 vítimas em 2012”, acrescentou a delegada titular da Detur, que investiga o caso.

Luciana Pereira informou ainda que as apurações policiais terão continuidade. “Com ele, foi apreendido extrato bancário com valores milionários. As investigações continuam, e novas diligências serão cumpridas em relação aos possíveis comparsas do investigado, assim como identificação de demais vítimas”, reforçou.

Eventuais vítimas do crime e do investigado podem procurar a Detur – que fica ao lado da Praça de Eventos da Orla de Atalaia – para registrar o boletim de ocorrência. Crimes semelhantes também podem ser comunicados em qualquer delegacia da Polícia Civil. Informações e denúncias sobre a prática criminosa também podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.