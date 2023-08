O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio qualificado praticado contra um homem na tarde do dia 12 deste mês, na Rua Alto do Cruzeiro, Povoado Taiçoca de Dentro, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito foi identificado e teve o mandado de prisão cumprido na manhã desta terça-feira, 29.

Na data do crime, a vítima estava caminhando na via pública, em direção a casa de sua namorada, quado o suspeito se aproximou e, de posse de uma arma de fogo, fez vários disparos contra a vítima, atingindo-a com cerca de cinco disparos.

A vítima foi socorrida ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde passou 16 dias internada em estado crítico, tendo vindo a óbito no último domingo, 27, devido às lesões sofridas em decorrência dos disparos.

O DHPP, após várias diligências, identificou o suspeito do crime e representou por sua prisão preventiva junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, que foi prontamente decretada.

O preso responderá pelo crime de homicídio qualificado e permanecerá à disposição da Justiça em estabelecimento prisional do estado.