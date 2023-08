Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DAGV) cumpriram o mandado de prisão preventiva do investigado pelos crimes de incêndio e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, praticados em Itabaiana. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 29.

De acordo com a delegada Jéssica Garcia, o fato ocorreu no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 18 horas. “A vítima tinha um relacionamento com o investigado há aproximadamente sete anos, tendo se separado há poucos dias do fato por ter sofrido violência doméstica, de acordo com o seu relato”, revelou.

Diante das evidências identificadas na apuração policial, o mandado de prisão preventiva foi representado pela DAGV de Itabaiana. Com a decisão judicial, o investigado foi preso. “Ele foi localizado na casa da avó. O preso encontra-se à disposição da justiça”, acrescentou Jéssica Garcia.

A Polícia reforça a necessidade das vítimas de violência doméstica denunciarem os agressores a fim de evitar a escalada da violência. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.