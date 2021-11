Dois caminhoneiros são flagrados transportando cargas sem nota fiscal

- Advertisement -

Na madrugada de segunda-feira (08), flagramos dois caminhoneiros transportando cargas sem nota fiscal. A ação ocorreu em Cristinápolis/SE.

Abordamos os condutores de um caminhão trator Scania/G 380, com placas de Santa Catarina, e de uma Scania/R450, com placas de São Paulo. Os dois caminhões tratores estavam atrelados a reboques. Durante fiscalização, encontramos em cada um dos conjuntos cerca de 96 mil latas de cerveja. Os dois caminhoneiros informaram que não portavam notas fiscais e que a mercadoria seguiria de Aracaju para o estado do Paraná.

A ocorrência foi encaminhada ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda de Sergipe (SEFAZ) para verificar se houve crime contra a ordem tributária.

Via @prf_se