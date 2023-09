Policiais civis da Delegacia de Cristinápolis apreenderam o veículo utilizado no roubo a uma loja de celulares. O crime foi praticado na manhã dessa quinta-feira, 31. O veículo foi encontrado na cidade baiana de Dias D’Ávila. As buscas seguem para localizar os suspeitos da prática do crime.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, após a comunicação do fato, os policiais iniciaram as diligências. “E perceberam que o suposto destino dos assaltantes seria o estado da Bahia. Uma equipe foi encaminhada para aquele estado, identificando assim os suspeitos e recuperando o veículo que foi utilizado no roubo”, iniciou.

Ainda conforme o delegado, a equipe de policiais civis seguiram para a cidade de Salvador, onde continuam em busca de outros envolvidos e na recuperação dos objetos roubados. “O veículo foi encaminhado à 25ª Delegacia Territorial de Dias D’ávila (BA), onde será periciado e ficará à disposição da justiça”, concluiu Josenildo Brito.