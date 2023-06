Em busca da vaga na semifinal! A CBFS divulgou as datas, horários e locais dos jogos do Educar Futsal nas quartas de final da Copa do Brasil 2023. O nosso representante sergipano decidirá, em casa, a vaga nas semifinais da competição nacional.

O time de Nossa Senhora da Glória enfrentará o Apodi-RN em jogos de ida e volta. A ida será realizada em 14 de julho, às 20h, em Natal – o duelo terá transmissão da TVN Sports. O jogo da volta será no dia 21, às 20h, em Sergipe, com transmissão da CBFS TV.

A equipe gloriense chegou às semifinais após eliminar o ADESPE/NAP-ZS/PE (1ª etapa – classificatória) e o São Brazense-AL (2ª etapa – eliminatória).

O Educar possui dois jogadores que, com seis gols, dividem a vice-artilharia da Copa do Brasil com Leozinho, do FSD-MT. São eles: Biel e San.

Antes de entrar em quadra pela quartas da Copa, o time de Glória terá compromisso pelo Campeonato Sergipano. No sábado, 1º de julho, enfrenta o Canindé-Agrovila, em Glória, pela oitava rodada. Em seguida, no dia 4, encara o Paulistano, em Carira.

Rômulo Oliveira

ASCOM/FSFS