Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º BPM prenderam um homem que transitava no município de Itabaiana com mandado de prisão em aberto. O flagrante aconteceu nessa terça-feira (27).

As equipes do Regimento realizavam patrulhamento de rotina na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa, no Centro de Itabaiana, quando perceberam que um veículo desviou para outra direção de maneira suspeita.

Os policiais interceptaram o carro e abordaram os dois ocupantes. Durante o processo, os agentes descobriram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Itabaiana.

Ainda durante a ação, os militares revistaram o veículo e encontraram uma bolsa com 13 pinos contendo substância análoga à cocaína e cerca de 130 pinos vazios.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia Plantonista de Itabaiana.