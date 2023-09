Em um duelo fervoroso entre dois representantes sergipanos na semifinal da Taça Brasil de Clubes Sub-20 – Primeira Divisão, o Educar Futsal mostrou todo o seu poderio esportivo. Na noite de sexta-feira, 15 de setembro, a equipe de Glória não poupou emoção ao golear o Simão Dias por 3 a 0, conquistando um lugar merecido na aguardada final da Taça. Este torneio marcou o retorno da competição ao solo sergipano após um hiato de 13 anos, e o ginásio José Maria da Costa, em Simão Dias, na região oeste do estado, viu uma noite de puro espetáculo esportivo.

Os responsáveis por elevar a torcida e escrever esta página de sucesso foram Neto, Paulinho e Murilo, autores dos gols que carimbaram o passaporte do Educar Futsal para a grande final. Agora, o sonho de conquistar o título inédito na competição tornou-se ainda mais tangível para a equipe sergipana. No último e decisivo embate, o time enfrentará o EPCF-PB, numa batalha que promete fortes emoções. O confronto está agendado para este sábado, 16 de setembro, às 11h, e será transmitido ao vivo pela CBFS TV.

Com essa incrível conquista, o estado de Sergipe não apenas celebra o desempenho do Educar, mas também garante um lugar de destaque no cenário do futsal brasileiro em 2024.

Um Histórico de Superação

Ao longo de sua história, o Educar Futsal já participou de seis edições da Taça Brasil de Clubes Sub-20. Em duas ocasiões, a equipe provou ser uma força a ser reconhecida, terminando em terceiro lugar. Primeiramente, em 2018, na Divisão Especial, realizada na Paraíba, e, mais recentemente, no ano passado, na Primeira Divisão, disputada em Roraima.

O Jogo em Detalhes

O duelo desta sexta-feira não foi apenas sobre gols, mas também sobre momentos emocionantes. Logo no primeiro minuto, a expulsão de Ericki após uma cotovelada em Esquerda definiu o tom do confronto. Aos quatro minutos, o goleiro Kleverton protagonizou uma cena de nervosismo ao enfrentar Everton, que roubou a bola e tentou a sorte, acertando a trave e deixando a torcida sem fôlego.

Mas a noite era do Educar Futsal, que não demorou a encontrar o caminho para o gol. Aos 14 minutos, Neto soltou um disparo certeiro de fora da área, desbloqueando o placar e levando a vantagem para o intervalo.

A segunda etapa viu um Simão Dias mais ofensivo, chegando perto do empate com um chute de Esquerdinha que caprichosamente beijou a trave. Aos 13 minutos, o Educar ampliou sua vantagem com um golaço de fora da área, cortesia de Paulinho.

Faltando apenas seis minutos para o apito final, o Simão Dias decidiu arriscar, adotando o goleiro-linha. Em um jogo movimentado, Vitinho quase diminuiu a diferença ao acertar a trave aos 15 minutos. Mas a noite mágica do Educar Futsal ficou completa aos 17 minutos, quando Murilo, de sua quadra de defesa, acertou as redes abertas, selando o destino do jogo com o terceiro gol.

Numa noite que entrará para a história do futsal sergipano, o Educar Futsal resplandeceu com todo o seu esplendor, conquistando os corações de seus torcedores e assegurando seu lugar na tão almejada final. Agora, o cenário está preparado para uma batalha épica na busca pelo título, deixando a torcida ansiosa por mais um emocionante capítulo dessa incrível jornada esportiva.

