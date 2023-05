Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito de praticar o homicídio que vitimou Brenno Oliveira Calazans em 22 de fevereiro deste ano, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju. A ação policial aconteceu na manhã desta terça-feira, 02, na capital.

De acordo com informações do DHPP, o crime ocorreu em frente a um ponto de venda de espetinhos, quando o investigado passou de bicicleta e retornou minutos depois, realizando disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O ciclista fugiu da cena do crime.

A partir de levantamentos de imagens da região do delito e das ouvidas de testemunhas, foi possível identificar e localizar o autor, que foi preso nesta terça. Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao Departamento e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre crimes ou suspeitos procurados pela Justiça pode ser encaminhada através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.