Durante essa tempestade emocional, senti-me completamente quebrado por dentro. No entanto, foi nesse momento que pude conhecer mais a Deus. Ele me viu no meu pior estado e, como um pai amoroso, me ajudou sem julgamentos. Mesmo nos momentos mais sombrios, percebi que dentro de mim existia uma capacidade de criar novas narrativas, novas razões para continuar. É incrível como, mesmo quando tudo parece caótico, nossa mente é capaz de encontrar motivos para seguir em frente. Então, se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que não está sozinho. Há sempre uma luz no fim do túnel, mesmo que às vezes pareça distante. Lembre-se de que você é amado e valorizado, e que há esperança para um futuro melhor.