Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por crime praticado na Bahia. A prisão ocorreu em Tobias Barreto, interior sergipano, durante a Operação Semana Santa. O caso foi registrado no último domingo, 31.

Em decorrência dos bloqueios realizados pela equipe, os policiais pararam o homem, que conduzia uma Honda Pop. Nada de irregular foi encontrado no veículo, porém havia um mandado de prisão contra o condutor.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para a devida apuração que o caso requer.

Fonte: Ascom PM/SE