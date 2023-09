A cada quatro anos, o município de Nossa Senhora da Glória, se prepara para um evento de extrema relevância: a eleição de seus representantes no Conselho Tutelar. Este processo eleitoral desempenha um papel crucial na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, oferecendo à comunidade uma oportunidade valiosa para exercer sua cidadania ativa e fazer a diferença.

O Papel Vital do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é uma instituição vital para a sociedade, encarregada de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, garantindo que cresçam em um ambiente seguro e saudável. Os conselheiros têm a importante missão de proteger os jovens glorienses, atuando como uma rede de apoio essencial para famílias em situações desafiadoras.

Substituição dos Atuais Conselheiros

Com o término do mandato dos conselheiros atuais em 2023, a comunidade de Nossa Senhora da Glória se prepara para escolher os substitutos que continuarão essa missão vital. A data marcada para esta escolha democrática é 1º de outubro, um domingo, e o processo acontecerá através de urnas eletrônicas, acessíveis em 8 locais de votação.

Ampla Participação e Responsabilidade

Neste processo eleitoral, estão aptos a participar 28.360 eleitores, distribuídos em 12 seções de votação em 8 locais, abrangendo tanto a zona urbana quanto a rural do município. É importante destacar que todo eleitor maior de 16 anos, com domicílio eleitoral em Nossa Senhora da Glória e em dia com a Justiça Eleitoral, pode exercer o direito ao voto.

Confira os locais de votação abaixo:

Zona Urbana

Colégio Estadual Manoel Messias Feitosa Eleitores que votam no Manoel Messias, Editon Oliveira (Choab) e Quadra José Joaquim T. Santos (Pov. Quixaba) Colégio Estadual Cícero Bezerra Eleitores que votam no Cícero Bezerra e na Escola Professor José Augusto Barreto Escola Estadual Evangelina Azebedo Eleitores que votam no Evangelina Azevedo, Portal do Alvorada e Escola Leôncio Ribeiro Aragão (Pov. Tanque de Pedra) Escola Estadual Tancredo Neves Eleitores que votam no Tancredo Neves, Escola Padre Leon, Escola Mul Goes Monteiro (Pov. Mucambo), Escola João Antônio Guedes (Pov. Mandacaru), Escola Pedro Alvares Cabral (Pov. Nova Esperança), Escola Hermes Fontes (Pov. São Clemente) Escola Municipal Tiradentes Jardim de Infância Pequeno Príncipe Eleitores que votam no Pequeno Principe, Universidade Federal (Ufs), Deso, Clinica Maria Conceição Parteira (Antigo SESP)

Zona Rural

Escola Municipal Presidente Dutra (Pov. Lagoa Bonita) Eleitores que votam na Escola Presidente Dutra, Escola Euvaldo Diniz (Pov. Aningas), Escola Assentamento Fortaleza Escola Municipal 13 de Maio (Povoado Angico)

Escolhendo os Defensores dos Direitos Infanto-Juvenis

Os eleitores glorienses terão a responsabilidade de escolher 5 membros titulares e 5 suplentes para o Conselho Tutelar. Esta escolha envolve a análise cuidadosa das propostas dos candidatos, que buscarão representar os interesses e necessidades da população infanto-juvenil do município. Cada eleitor votará em apenas 1 candidato.

Participação e Acompanhamento

Durante o período de campanha, os eleitores terão a oportunidade de acompanhar as propostas de cada candidato por meio dos meios de comunicação e redes sociais, auxiliando na decisão de quem melhor pode representar essa causa crucial.

Ações dos Conselheiros Eleitos

Uma vez eleitos, os conselheiros terão a importante responsabilidade de realizar atendimentos, acompanhar casos de violação de direitos e encaminhá-los às autoridades competentes quando necessário. Além disso, eles desempenharão um papel fundamental na promoção de ações educativas e preventivas na comunidade, contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças e adolescentes de Nossa Senhora da Glória.

Lista de Candidatos

O processo de seleção envolveu 23 candidatos, que passaram por quatro etapas distintas: avaliação de documentação, prova de conhecimentos específicos, avaliação psicológica e o processo eleitoral final com 10 candidatos. Abaixo, você encontrará a lista dos candidatos em ordem alfabética, juntamente com seus números correspondentes nas urnas eletrônicas:

Ana Miqueias Silva Santana, Nº 666 (Urna: MIQUEIAS DE MARCOS DA DESO)

Eliete de Jesus, Nº 777 (Urna: ELIETE)

Francisco Oliveira da Paixão, Nº 999 (Urna: CHICO PAIXÃO DE DONA JANETE)

Ivaneide Procópio dos Santos, Nº 555 (Urna: VANEIDE FILHA DE GERUSA)

Jailton Gomes dos Santos, Nº 888 (Urna: PROFESSOR JAILTON)

José Aragão de Jesus, Nº 111 (Urna: ZÉ ARAGÃO)

Lenilda Alves dos Santos, Nº 225 (Urna: LENILDA DE JURACI DO FLAMENGO)

Leticia Xavier de Lima, Nº 222 (Urna: LETICIA DO GÁS)

Michele de Jesus, Nº 444 (Urna: MICHELE FILHA DE XOXÔTO)

Noemia Vieira Santos Leal, Nº 333 (Urna: NOEMIA DOS NICÓS)

Candidatos à ReeIeição

Cinco dos candidatos estão concorrendo à reeleição, demonstrando seu compromisso contínuo com essa causa vital: Vaneide Filha de Gerusa, Prof. Jailton Gomes, Zé Aragão, Lenilda de Juraci do Flamengo e Noemia dos Nicós.

Futuro Comprometido

Os novos membros eleitos tomarão posse em 10 de janeiro de 2024, iniciando um mandato que se estenderá até 9 de janeiro de 2028.

Este é um compromisso essencial com o futuro de Nossa Senhora da Glória e a garantia de um ambiente seguro e saudável para suas crianças e adolescentes. É a chance da comunidade influenciar positivamente as políticas e práticas que afetam a juventude local, exercendo sua cidadania ativa e participando ativamente na construção de um futuro melhor.