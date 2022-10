Valmir de Francisquinho diz: “tantas turbulências e injustiças, ninguém tira meu direito de escolha”

O ex-prefeito de Itabaiana que até então era líder em pesquisas para disputar o cargo de governador do estado de Sergipe, votou nesta manhã na sessão 23 do Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana.

Valmir disse:

Diante de tantas turbulências e injustiças cometidas contra mim nesta eleição, o meu direito de escolha ninguém irá tirar!

Durante a campanha do primeiro turno, Valmir de Francisquinho teve seus direitos políticos casado, ficando de fora do pleito eleitoral.

Já agora no segundo turno, TSE volta atrás e o torna elegível para as próximas eleições. No decorrer do segundo turno, Valmir de Franscisco do (PL) declarou seu voto ao presidente Jair Bolsonaro e para governador apoio a Rogério Carvalho (PT), o que para muitos não foi uma boa escolha.