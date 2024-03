Porto da Folha, 11 de março de 2024 – O cenário político da cidade de Porto da Folha ganha um novo capítulo com a surpreendente declaração de apoio do vereador Dede da Academia ao pré-candidato a prefeito Everton da Saúde.

O vereador, que anteriormente fazia parte da base aliada do prefeito Miguel, agora se junta ao grupo de oposição, trazendo consigo um significativo apoio político.

O rompimento entre Dede e o prefeito Miguel teria suas raízes em um projeto de lei enviado pelo mandatário à Câmara de Vereadores e algumas outras situações que não ficaram claras.

O referido projeto visava estipular os salários de alguns servidores em mil e dois reais, uma medida que desagradou o vereador e o levou a votar contra a proposta. Esse posicionamento teria sido um dos catalisadores para a ruptura da relação entre o vereador e o prefeito.

O vereador destaca que sua decisão de apoiar Everton está fundamentada no compromisso do pré-candidato com as demandas voltadas a comunidade portofolhense.

A adesão de Dede da Academia ao grupo de oposição representa um importante reforço para a pré-campanha de Everton da Saúde, fortalecendo sua base política e ampliando suas chances de sucesso nas próximas eleições municipais.

Diante desses acontecimentos, a política em Porto da Folha se aquece ainda mais, prometendo uma disputa eleitoral acirrada e repleta de reviravoltas. A população agora aguarda com expectativa os desdobramentos desse novo panorama político.