Em novo levantamento feito pelo Monitor da Violência do G1, Sergipe é apontado como o estado que apresentou a maior redução na quantidade de mortes decorrentes de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de óbito. O estado teve queda de 22,6% em comparação entre 2022 e 2023. O dado foi divulgado nesta terça-feira, 12.

Ainda conforme o levantamento organizado pelo G1 em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP), a redução registrada por Sergipe é bem maior do que a diminuição nacional, que foi de 4%.

Além de Sergipe – com a maior redução nas mortes por homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – aparecem entre os três estados com maior diminuição no indicador Tocantins (em segundo lugar, com 19,8% de queda) e Rondônia (terceiro lugar, com redução de 14,5%).

Os dados divulgados pelo G1 nesta terça-feira dialogam com o levantamento apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgado em fevereiro deste ano. No levantamento do MJSP, a redução também foi superior a 22%. No mapeamento do MJSP, a média nacional de redução também foi de 4%.

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, os dados apresentados pelo G1 ratificam o levantamento que é feito periodicamente pela SSP. “Atestando a qualidade e a legitimidade dos nossos dados e que sim estamos tendo menos mortes violentas em Sergipe”, asseverou.

João Eloy também destacou que os resultados positivos que vêm sendo obtidos por Sergipe são fruto do trabalho dos servidores da segurança pública. “Nossos policiais militares, policiais civis e peritos criminais estão diariamente trabalhando para garantir a segurança pública da nossa população”, assinalou o secretário.