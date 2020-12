ENEM 2020: Falta um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio

Contagem regressiva: Falta exatamente um mês para o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) para mais de 5 milhões de candidatos inscritos.

As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro para a versão manual, nesta edição, serão implementadas a versão digital, que serão nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2021, as provas estavam previstas para acontecerem em novembro, porém, foram adiadas em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19) em todo o território nacional brasileiro.

O cartão de confirmação da inscrição será divulgado a partir do dia 14 de dezembro (sem data definida pelo Inep), através da Página do Participante do Enem (enem.inep.gov.br/participante).

Medidas sanitárias:

Em um cenário de pandemia, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) retificou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e inseriu o uso obrigatório da máscara (proteção individual). Além disso, o Inep aumentou o número de sala de aplicação para evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Formas de Acesso ao Ensino Superior:

O Ministério da Educação (MEC) vetou o uso obrigatório das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) para a primeira edição do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2021, porém, o Sistema de Seleção Unificado (SiSU) continua sendo utilizado pelo Enem 2020 (veja o critério de seleção).

ProUni 2021/1: aceita a edição do Enem 2019;

Fies 2021/1: aceita a partir da edição de 2010;

SiSU 2021/1: aceita a edição de 2020;

O que é obrigatório levar no dia do exame?

Cartão de Confirmação da Inscrição;

Máscara de proteção contra o covid-19;

Documento original com foto (identidade, boletim de ocorrência, CTPS ou CNH);

Caneta esferográfica fabricada em material transparente e de tinta preta;

O que pode levar no dia do exame?

Água mineral (garrafa transparente e sem rótulo);

Lanche (alimentos básicos e evite barulho);

Mochila e bolsas (serão vistoriadas);

Aparelho de celular (ao entrar na sala, desligue o celular e tire a bateria);

O que não pode levar no dia do exame?

Lápis, borracha, fone de ouvido, régua, calculadora, caneta de outra cor e similares;

Artigos de chapelaria, relógio e óculos escuro;

Estudantes reagem nas redes sociais, veja:

