ENEM: Quarta-feira é o último dia para você fazer sua inscrição

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo para as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para a próxima quarta-feira (27). As inscrições no valor de R$ 85 devem ser pagas até a quinta-feira (28).

Os estudantes interessador em realizar as provas devem acessar a Página do Participante na internet. As fotos para identificação poderão ser alteradas ou inseridas após o período das inscrições.

Na última semana, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação das provas, alterou o calendário do Exame, mas ainda não tem uma nova data definida para as provas.