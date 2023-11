Nos dias 28 e 29 de outubro, a renomada Faculdade Pio Décimo, situada em Aracaju, Sergipe, foi o palco de um dos eventos mais esperados para os amantes da engenharia elétrica, civil, climatização e arquitetura. O EP Conecta, idealizado pelo empresário Eduardo Passos, da EP Elétrica, EP Engenharia e EP Educacional, atraiu a atenção de estudantes, profissionais e entusiastas dessas áreas, consolidando-se como um sucesso absoluto.

O evento, inteiramente gratuito, teve como objetivo principal oferecer oportunidades de aprendizado e networking de alta qualidade. Com um público estimado de 2500 pessoas ao longo dos dois dias, o EP Conecta impressionou com sua rica programação.

Destaques do Evento:

Palestras e Minicursos de Alto Nível: O EP Conecta proporcionou aos participantes uma chance única de aprofundar seus conhecimentos e explorar as últimas tendências e inovações nas áreas de engenharia elétrica, civil, climatização e arquitetura. Especialistas de destaque compartilharam insights valiosos, tornando as sessões educacionais um dos pontos fortes do evento.

Exposições de Fornecedores: Grandes nomes do setor, como FORTLEV, SIL, WAGO, BOSCH, TRAMONTINA, AVANT, MAKITA e outras marcas (marcas disponíveis na Ep Elética), participaram do evento com exposições abertas ao público. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto as mais recentes tecnologias e produtos disponíveis no mercado, o que enriqueceu ainda mais a experiência.



Palestrante de Renome: O grande destaque do EP Conecta foi a presença de André Mafra, ele comanda o maior canal de elétrica da América Latina, a Engehall. Mafra, como palestrante convidado, compartilhou sua vasta experiência e conhecimento com os presentes, oferecendo insights valiosos e inspiração para todos os participantes.

Devido ao incrível sucesso da edição de 2023, é com grande entusiasmo que anunciamos que o EP Conecta 2024 já foi confirmado. O evento está prestes a se tornar uma tradição anual na comunidade de engenharia e inovação, e a expectativa é que ele continue a crescer e a inspirar todos os envolvidos.

O EP Conecta é mais do que um evento; é uma celebração do conhecimento, da inovação e da paixão pela engenharia. Não perca a oportunidade de fazer parte desse evento incrível no próximo ano!

Por Gladson Cardoso – Jornalista DRT/SE 1.871