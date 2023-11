A autora Martha Sales estará presente na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, para compartilhar a sua obra “Okum D’orin: A poesia que vem do mar” e participar de diversos eventos literários que acontecerão no Centro Histórico da cidade entre os dias 23 e 25 de novembro.

“Okum D’orin: A poesia que vem do mar” é o registro de uma obra literária que busca a conexão de Martha com a voz da dona de seu orí: Yèyé Omo Eja (Yemanjá). Por meio de momentos de imersão nas águas férteis de Sergipe, Estado onde nasceu, a autora traduz poeticamente a sua voz, resultando em palavras que dançam e cantam, realizando uma sinergia com a transparência, frescor e leveza, própria da fluidez das águas, bem como de sua prosa poética dando vida à interpretação dessa escuta, que se formam diálogos que os leitores podem conferir nesta obra.

É um convite aos leitores a mergulharem nas águas da poesia e a se conectarem com o sagrado, a ancestralidade, o maternar, a família, a memória coletiva, o feminino e o autoconhecimento. Os seus versos vêm acompanhados das ilustrações do artista Roniery, que escolheu a técnica da aquarela pela proximidade simbólica com a água, já que os pigmentos da tinta são dissolvidos em água durante a criação.

Transcendendo as palavras e imagens, “Okum D’orin: A poesia que vem do mar” também celebra a cultura, a espiritualidade e as artes. Confira as datas e locais em que Martha Sales estará presente durante a FLIP:

Agenda da autora Martha Sales:

– 23/11: Casa Poéticas Negras – Martha Sales irá participar de uma mesa de debate e discussão sobre literatura negra, letramento e identidade. Será uma oportunidade única para explorar as temáticas abordadas em “Okum D´Orin” e aprofundar a reflexão sobre a representatividade na literatura.

– 24/11, das 18h às 20h: Casa Escreva, garota! – Martha Sales estará presente em uma sessão de autógrafos e bate-papo com os leitores. Será uma chance para os fãs conhecerem a autora de perto, trocarem ideias e compartilharem suas experiências de leitura.

– 25/11, das 17h às 19h: Espaço Leia Mais – Martha Sales participará de um encontro literário no Espaço Leia Mais, conhecido por promover eventos culturais e encontros com escritores. Será uma oportunidade para os leitores conhecerem mais sobre o processo criativo da autora e explorarem os temas presentes em “Okum D´Orin”.

– 25/11, às 20h: Mostra Poesia Cinética – Casa Escreva, garota! – Martha Sales estará presente na Mostra Poesia Cinética, em uma sessão especial dedicada à videopoesia, que traz para a cena a poesia “Afluentes” que integra o conjunto de 30 poesias lançadas em seu livro “Okum D’orin”. Será um momento de apreciação e vivência da poesia, em que a autora compartilhará sua visão e interpretação desse gênero literário tão especial.

FICHA TÉCNICA

Título: “Okum D’orin: A poesia que vem do mar”

Autora: Martha Sales

Gênero: Literatura sergipana; poesia

Páginas: 69

ISBN:978-65-5730-152-4

Editora: Infographics

Ano: 2022

Preço: 39,90

Onde encontrar: Diretamente com a autora, versão impressa.

Sobre a autora:

Martha Sales é Iyalorixá e professora licenciada em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Antropologia pela UFS/NPPGA. Pós graduanda em Cinema e Linguagem Audiovisual. Membro do Núcleo de Pesquisa e Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. Membro e sócio-fundadora da Sociedade de Estudos Étinicos, Políticos, Sociais e Culturais Omolàiyé. Sócio-fundadora e Coordenadora do Espaço de Arte, Cultura e Educação Omiró Casa de Mar.