Estado registrou 951 novos casos de Covid-19 ontem

As oito mortes foram: homem, 82, de Graccho Cardoso, com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; um homem de Aracaju, 74 anos, sem comorbidade; uma mulher de 61 anos, de Nossa Senhora do Socorro; uma mulher de 77 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; uma mulher de 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher de 89 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher de 32 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher de 92 anos, de São Cristóvão, com diabetes.