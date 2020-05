A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que Estância conta com 92 casos positivos da Covid-19. De acordo com o mais novo Boletim Epidemiológico, até o momento foi realizado 541 testes.

Com 92 casos positivos, 63 pacientes curados, 29 em tratamento, 158 casos suspeitos, 291 testes negativados e 2 óbitos.

SMS