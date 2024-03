Nas imagens, é possível ver o veículo em que o “artista de rua” estava ultrapassando em local proibido. Além disso, o motociclista, que também ficou gravemente ferido, realizava manobras arriscadas no momento do acidente.

O acidente ocorreu por volta da 00h. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o carro trafegava no sentido Monte Alegre-Glória, enquanto a moto vinha no sentido oposto, até que colidiram de frente.

O BPRv informou que Cicilinha estava no carona do carro e morreu instantaneamente. O condutor do veículo fugiu do local, enquanto o motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e conduzido ao hospital.”

