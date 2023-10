Nos últimos anos o município de Nossa Senhora da Glória vem se destacando, cada vez mais, como potência do agronegócio no Estado de Sergipe, na pecuária de corte, na produção de grãos – com destaque para o milho, e na produção e beneficiamento de leite, levando o município a ser reconhecido através da lei estadual nº 8.715, como Capital Sergipana do Leite.

Nesse cenário de forte crescimento no setor e de desenvolvimento exponencial da região, possibilitando um ambiente para negócios em Sergipe e no nordeste, entre os dias 19 a 22 de outubro, o município de Nossa Senhora da Glória vai ser palco de um dos maiores eventos do agronegócio de Sergipe e das regiões mais próximas dos Estados vizinhos, a Expo Glória 2023, com exposições de animais, julgamentos, palestras, leilão multirracial, além de apresentações artísticas com shows com César Silva, Cintura Fina, Taty Girl, Leno Ferrari, Zezo e Luan Estilizado.

A Expo Glória 2023 é uma realização

Via assessoria