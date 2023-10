Na manhã do último domingo 8, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Cidade Nova, em Estância. Munições, drogas e balanças digitais foram apreendidas.

A ação ocorreu às 9h45, quando os militares foram acionados para verificar um suposto tráfico de drogas no Conjunto Mutirão. No local, os militaress flagraram o momento em que dois suspeitos saíram de um terreno baldio. Um deles tfugiu, e o outro correu para uma casa, mas foi alcançado.

Com ele, a equipe apreendeu R$132 e quatro celulares. No terreno, foram apreendidas 200 gramas de cocaína, 700g de maconha e 100g de crack, além de dez munições calibre .38 e duas balanças de precisão. O material estava enterrado em baldes.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Estância.

Fonte: Ascom PM/SE