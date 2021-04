Filha de prefeita de Monte Alegre de Sergipe desrespeita decreto e realiza festa com direito a show

A festa ocorreu no último sábado, 17, durante o fim de semana e vai de encontro ao decreto de proíbe a realização de festas e eventos, além da proibição de abertura de bares e restaurantes.

ASSISTA

Enquanto milhares de pessoas morrem por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Secretária de Defesa Social, Luana Kelly, que é filha da prefeita do município de Monte Alegre e também do primeiro ministro, realizou uma festa de aniversário com a presença de dezenas de pessoas, todas sem o mínimo respeito com o distanciamento social.