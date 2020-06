O fato ocorreu no Acre na última quarta-feira, 17, e emocionou a todos que presenciaram a cena.

O policial Francisco Evangelista de Souza se ajoelhou no pátio de uma UPA do 2º Distrito de Rio Branco no Acre, para implorar por uma vaga na UTI para o pai de 90 anos que está entubado esperando por uma vaga na UTI a vários dias.

“Queria que conseguissem uma UTI para meu pai, enquanto ele ainda está vivo”. Disse em entrevista ao G1.