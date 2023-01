Gabriela Rocha se apresentará em março na cidade de Nossa Senhora da Glória

Pela segunda vez na Capital do Leite, haverá uma programação voltada para o público gospel, apoiada pelo município. Há muitos anos atrás, a Banda Shalom fez uma espécie de arrastão na cidade.

Após muitos anos, o município de Nossa Senhora da Glória decidiu trazer uma atração de nível nacional.

O evento está marcado para o dia 04 de março e contará com a participação de uma das maiores vozes da música brasileira, Gabriela Rocha.

A cantora é uma das vozes mais influentes e conhecidas da música cristã contemporânea. É a artista do segmento com o maior canal do Youtube e a mais ouvida no Spotify.

Atualmente, possui sete álbuns e entre seus maiores sucessos estão às canções “Lugar Secreto”, “A Ele a Glória” e “Os Sonhos de Deus”.